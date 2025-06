O Sp. Braga anunciou, este domingo, que o Estádio Municipal de Braga sofrerá alterações já na temporada 2025/26. Em causa está a mudança da bancada referente aos visitantes e a criação de uma «fanzone».

Os adeptos visitantes, que ficavam na bancada Alameda Nascente, passarão a ocupar a Ponte Superior. De acordo com o clube minhoto, esta decisão deveu-se aos constrangimentos que se vinham a verificar.

Desde modo, a Alameda Nascente passará a ser ocupada pelos sócios e adeptos do Sp. Braga. Pelo que, como afirmam os bracarenses, será aproveitada para criar uma «fanzone».

Nesta zona especial destinada aos adeptos da casa haverá venda de comida e bebidas alcoólicas. Espaços de ativação de marcas e uma «kids zone» também farão parte deste conceito. A apresentação da nova «fanzone» vai decorrer após o «SC Braga Day», agendado para o dia 19 de julho.

O Sp. Braga acredita que estas mudanças vão contribuir para um espaço mais seguro, no qual o perímetro de contacto entre adeptos da casa e adeptos visitantes será mais limitado. Vai permitir, ainda, libertar a bancada Nascente Superior, espaço que o clube pretende transformar numa referência dentro do Estádio.

«Estas alterações sublinham o compromisso do SC Braga em favorecer – dentro de um contexto de autonomia muito limitada que é do conhecimento geral – uma participação cada vez mais efetiva dos sócios e adeptos na ambição do Clube para as próximas épocas», escreveu a formação minhota em comunicado.

O Sp. Braga garantiu, ainda, que este «importante» investimento não conclui a ambição de continuar a apostar nas infraestruturas do clube.