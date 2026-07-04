Sp. Braga: Carlos Vicens leva 33 jogadores para Inglaterra
Estágio de uma semana inclui jogos com o Buxton e Stoke City
Estágio de uma semana inclui jogos com o Buxton e Stoke City
O Sp. Braga ruma este sábado para Inglaterra onde vai prosseguir o estágio de pré-temporada, até 10 de julho, no St. George’s Park, no centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol e casa de todas as seleções de Inglaterra.
Durante esta semana de trabalho, a equipa orientada por Carlos Vicens vai realizar dois jogos de preparação, primeiro frente Buxton FC, a 7 de julho, o segundo com o Stoke City, no dia 10 do mesmo mês.
Para este estágio da pré-época, Carlos Vicens chamou um total de 33 jogadores.
Guarda-redes: Horníček (junta-se a 8 de julho), Tiago Sá, Bernardo, Romário e João Carvalho.
Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Lelo, Travassos, Barcia, Arrey-MBI, Barisic, Yanis da Rocha, Bajrami, Jónatas, Chissumba e Afonso Sousa.
Médios: Vitor Carvalho, Moutinho, Huseinbasic, Gorby, Tiknaz, Diego, Luisinho e António Gil.
Avançados: El Ouazzani, Pau Victor, Gabriel Silva, Jonas Wind, Dorgeles, Ricardo Horta, Navarro e Gabri Martinez.
July 4, 2026