O Sp. Braga ruma este sábado para Inglaterra onde vai prosseguir o estágio de pré-temporada, até 10 de julho, no St. George’s Park, no centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol e casa de todas as seleções de Inglaterra.

Durante esta semana de trabalho, a equipa orientada por Carlos Vicens vai realizar dois jogos de preparação, primeiro frente Buxton FC, a 7 de julho, o segundo com o Stoke City, no dia 10 do mesmo mês.

Para este estágio da pré-época, Carlos Vicens chamou um total de 33 jogadores.

Guarda-redes: Horníček (junta-se a 8 de julho), Tiago Sá, Bernardo, Romário e João Carvalho.

Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Lelo, Travassos, Barcia, Arrey-MBI, Barisic, Yanis da Rocha, Bajrami, Jónatas, Chissumba e Afonso Sousa.

Médios: Vitor Carvalho, Moutinho, Huseinbasic, Gorby, Tiknaz, Diego, Luisinho e António Gil.

Avançados: El Ouazzani, Pau Victor, Gabriel Silva, Jonas Wind, Dorgeles, Ricardo Horta, Navarro e Gabri Martinez.