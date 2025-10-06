Lukas Hornicek, guarda-redes do Sp. Braga, foi chamado, pela primeira vez, à seleção da República Checa que vai receber a Croácia (9 de outubro) e visitar as Ilhas Feroé (12 de outubro) em jogos do Grupo L da fase de qualificação europeia para o Mundial 2026.

O guarda-redes checo, titular no empate do Sp. Braga diante do Sporting (1-1), no domingo à noite, no Estádio de Alvalade, ficou em Lisboa e viajou diretamente para o seu país para juntar-se à seleção do seu país.

Face às lesões de Vítezslav Jaros (Ajax) e Jindrich Stanek (Slavia Praga), o guarda-redes do Sp. Braga poderá mesmo ter a oportunidade de estrear-se com camisola do seu país.

A Chéquia divide atualmente o primeiro lugar do Grupo L com a Croácia, ambos com 12 pontos, mas com mais um jogo realizado, num grupo que conta ainda as Ilhas Feróe (6 pontos), Montenegro (6) e Gibraltar (0-0).

Além de Hornicek, o Sp. Braga conta com mais seis internacionais que, nos próximos dias, vão estar ao serviço das respetivas seleções. São os casos de Niakaté (Mali), Lagerbielke (Suécia), Rodrigo Zalazar (Uruguai), Florian Grillitsch (Áustria), além de João Carvalho e Diego Rodrigues, ambos ao serviço da Seleção de Sub-21.