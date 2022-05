O Sp. Braga assegurou a contratação de Costinha à Académica.

O extremo de 21 anos fez 35 jogos em 2021/22 pela briosa, que acabou por ser despromovida à Liga 3.

Apesar disso, as boas exibições do jovem futebolista naquela que foi a sua primeira época na equipa principal da Académica levaram o Sp. Braga a avançar para a contratação de Tomás Morais Costa (Costinha), que tinha mais um ano de contrato com os estudantes.

Costinha estava na Académica desde 2019, tendo antes passado pelas formações do Torreense e do Sporting.