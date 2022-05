O Sporting de Braga está de luto pela morte de Manuel Abreu.



O ex-jogador representou os bracarenses na época 1986/87, tendo passado ainda por clubes como Stade Reims, PSG, Nancy, US Lusitanos, OFC Charleville e Quimper KFC. Além disso, Manuel Abreu desempenhou funções de treinador no Reims, além de passagens pelo banco de clubes de divisões inferiores.



Natural de Fafe, Manuel Abreu tinha 63 anos.



A nota de pesar do Sp. Braga:



O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Abreu, antigo jogador do SC Braga na época 1986/87, e endereça à família e aos amigos as mais sentidas condolências, em especial ao seu irmão, Sérgio Abreu, atleta que representou o nosso clube de 1991 a 1999.