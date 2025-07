O Sp. Braga despediu-se este domingo da internacional portuguesa Dolores Silva que, aos 33 anos, vai «abraçar um novo desafio profissional».

Numa publicação em que a jogadora aparece ao lado do presidente António Salvador, o clube recorda a Taça de Portugal e a Taça da Liga conquistadas pela jogadora que acumulou 179 jogos e marcou 26 golos ao serviço do Sp. Braga.

«Obrigado pelas memórias, dedicação e profissionalismo. Boa sorte para o futuro pessoal e profissional. Dolores Silva! Uma guerreira, hoje e sempre», escreve o clube minhoto.

Com a voz embargada pela emoção, a capitã da Seleção Nacional falou, por uma última vez, à estrutura do futebol do Sp. Braga. «Foram anos de muita dedicação, acima de tudo, de muita aprendizagem. A partir do momento em que cheguei aqui, senti-me em casa, tive a honra de capitanear, por vezes foi difícil e exigente, mas, ao final do dia, sempre quis o melhor para toda a gente. Que a época vos corra da melhor maneira possível e desfrutem muito daquilo que é competir numa Champions», destacou a antiga capitã.