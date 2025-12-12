Nunca antes da segunda metade de fevereiro. É desta forma que o Sp. Braga anuncia que Amine El Ouazzani, avançado de 24 anos, fraturou o quinto metatarso do pé direito durante a visita ao Nice (1-0), na quinta-feira. O ponta de lança marroquino foi substituído ao minuto 76.

«O jogador será sujeito a intervenção cirúrgica e terá um tempo estimado de paragem nunca inferior a dois meses», esclarece o Sp. Braga.

A viver a segunda época pelos “Guerreiros”, El Ouazzani leva dois golos em 20 jogos. Na última época fez 11 golos e três assistências em 51 partidas.

Desta forma, Amine El Ouazzani junta-se ao defesa Jonatás Noro – que recupera de uma rotura do tendão de Aquiles – no boletim clínico.

O Sp. Braga (5.º) recebe o Santa Clara (11.º) na segunda-feira (18h45), na 14.ª ronda do campeonato.