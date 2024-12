O Estoril está em negociações avançadas para garantir o regresso de Rafik Guitane, que está sem espaço no Sp. Braga e foi colocado na lista de saída, segundo apurou o Maisfutebol.

Além do jogador francês, os canarinhos também têm interesse na contratação de outro extremo pouco utilizado por Carlos Carvalhal nos minhotos: João Marques.

João Marques, por sua vez, está na mira ainda do Gil Vicente, por isso o acordo com o Estoril está ainda distante do desfecho.