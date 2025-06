O Sp. Braga deu esta terça-feira o tiro de partida da preparação da temporada 2025/26, com a realização dos primeiros exames médicos e as habituais provas físicas. Uma nova era com Carlos Vicens, antigo adjunto de Pep Guardiola, a suceder a Carlos Carvalhal, numa nova época que vai começar mais cedo do que é habitual, uma vez que os minhotos vão disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa já no final de julho.

Sp. Braga: confira os jogos marcados para a pré-temporada

Este primeiro dia na Cidade Desportiva do clube ficou marcado por muito reencontros e abraços entre antigos companheiros, mas também com as boas-vindas à nova cara do plantel, Leonardo Lelo, proveniente do Casa Pia e, para já, o único reforço confirmado pelo clube, além de Fran Navarro que, depois de cedido pelo FC Porto, agora assinou em definitivo.

Um primeiro dia também marcado por alguns regressos de jogadores que, na época anterior, estiveram emprestados, como foram os casos Djibril Soumaré (Nacional) ou de Joe Mendes (Basileia), mas também com a intergração de alguns jovens da formação.

Entre os ausentes, Hornicek, João Carvalho, Roger, Arrey-Mbi, João Marques e Roberto Fernández estão todos no Campeonato da Europa de Sub-21, enquanto Zalazar vai ter direito a mais uns dias de férias depois de ter estado ao serviço da seleção do Uruguai.

Carlos Vicens vai começar a trabalhar na cidade desportiva, mas depois o plantel do Sp. Braga vai rumar à Áustria para um curto estágio de uma semana, de 6 a 12 de julho, onde vai realizar os primeiros «testes» para a nova temporada frente ao Wolfsberger [9 de julho] e Panathinaikos [12 de julho].

O jogo de apresentação ao sócios, frente ao Celta de Vigo, está marcado para 19 de julho.

Recordamos que o Sp. Braga vai jogar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, com o primeiro jogo marcado para 24 de julho e o segundo para 31 do mesmo mês. Antes disso, os minhotos vão conhecer o adversário no sorteio que está marcado para dia 18 de julho.