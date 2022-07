O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que vai participar, tal como o FC Porto, na Premier League Internacional Cup, na temporada 2022/2023, num convite que o clube minhoto considera ser um «claro sinal do reconhecimento internacional dado ao excelente trabalho que é desenvolvido na Cidade Desportiva com a formação do Clube».

A equipa portuguesa vai defrontar, na fase de grupos, o Crystal Palace, Everton, Liverpool e Stoke City, sendo que todos os jogos serão realizados em Inglaterra e as datas serão em breve anunciadas.

A Premier League International Cup, que o FC Porto já venceu por duas vezes, é composta por 24 clubes, sendo que 12 são das melhores academias inglesas e outras 12 foram convidadas devido ao trabalho que desenvolvem nas respetivas formações.

É nesse contexto que esta época o Sp. Braga surge como um dos clubes convidados, pela primeira vez, a participar na competição destinada ao escalão Sub-21, sendo que as equipas estão permitidas a utilizar cinco jogadores de campo e um guarda-redes acima da idade por cada jogo.

A prova é composta por três grupos de oito clubes, quatro ingleses e quatro do resto da Europa. Cada clube fará quatro partidas, sendo obrigatório que na fase de grupos não haja jogos entre equipas inglesas, nem entre equipas internacionais, daí o facto de cada formação fazer quatro partidas em cada grupo.

Os dois primeiros classificados dos três grupos, mais os dois melhores terceiros qualificam-se depois para os quartos de final, sendo que na fase a eliminar deixa de haver a limitação de jogos entre equipas inglesas ou equipas internacionais. As eliminatórias serão decididas em apenas um jogo.

As 24 equipas que vão competir na Premier League International Cup são: Arsenal, Blackburn Rovers, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leicester, Liverpool, Manchester United, Stoke City, West Ham, Wolverhampton, Sparta Praga, Mónaco, Celtic, FC Porto, Feyenoord, Dinamo Zagreb, Hertha Berlim, Paris SG, PSV Eindhoven, Sp. Braga, Valencia e Wolfsburg.