Matheus Magalhães pode tornar-se numa das transferências mais surpreendentes dos últimos dias: o guarda-redes do Sp. Braga está a ser negociado com o Ajax.

A notícia foi avançada pelo De Telegraaf, dos Países Baixos, e confirmada pelo Maisfutebol: Matheus Magalhães, que deixou de ser opção para Carlos Carvalhal exatamente porque tinha clubes interessados, está próximo de sair por empréstimo, com opção de compra em torno de três milhões de euros.

O guarda-redes brasileiro, recorde-se, está há onze anos no Sp. Braga e é o subcapitão da equipa. Antes disso, jogou no América Mineiro, clube no qual foi formado. O Ajax pode tornar-se o terceiro emblema que representa na carreira.