Matheus Magalhães já está em Amesterdão para se tornar reforço do Ajax.

O guarda-redes deixa o Sp. Braga por empréstimo até final da temporada, ficando o gigante europeu com uma opção de compra fixada em três milhões de euros.

Recorde-se que Matheus Magalhães está há onze anos no Sp. Braga e é o subcapitão da equipa. Antes disso, jogou no América Mineiro, clube no qual foi formado. O Ajax pode tornar-se o terceiro emblema que representa na carreira.