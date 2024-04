O Sp. Braga emitiu esta segunda-feira uma nota de «profundo pesar» pela morte de José Maria Azevedo, antigo jogador emblemático do clube minhoto entre as temporadas de 1955 a 1971, com destaque para a participação na conquista da Taça de Portugal em 1966.

Trata-se do jogador com maior número de jogos ao serviço do Sp. Braga (409) e único acima da marca dos 400 jogos. «José Maria Azevedo é um verdadeiro símbolo do nosso clube, tendo apenas representado o Sp. Braga ao longo de uma carreira futebolística de quinze anos», recorda o clube esta segunda-feira em alusão ao antigo jogador que faleceu aos 88 anos.

O antigo lateral estreou-se pela equipa principal do Sp. Braga a 4 de dezembro de 1955, num jogo frente ao Vitória de Setúbal, com apenas 19 anos, e terminou a carreira diante do Salgueiros, a 2 de maio de 1971, já com 35 anos.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta terça-feira, a partir das 10h30, na Igreja de São Lázaro, em Braga. «A sua memória jamais será esquecida e toda a sua dedicação, compromisso e amor ao Sp. Braga servirão de exemplo para esta e para todas as gerações vindouras. Até sempre, Zé Maria», escreve ainda o clube minhoto na nota de pesar.