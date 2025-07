O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira a contratação da internacional islandesa Gudrún Arnardóttir que chega diretamente do Euro 2025 onde foi totalista.

Trata-se de uma defesa central, de 30 anos, que chega das suecas do Rosengard, onde era capitã e onde acumulou uma larga experiência a jogar na Liga dos Campeões.

«Precisava de algo novo e um desafio para mim. O Sp. Braga é o clube perfeito para continuar a evoluir, agora num contexto diferente. (….) Apresento-me como uma jogadora forte fisicamente e com bom posicionamento defensivo. Tenho um espírito de guerreira e gosto de comunicar com as minhas colegas dentro de campo», destacou a jogadora em declarações às plataformas do clube.

Gudrún Arnardóttir é a sétima reforço do Sp. Braga para a nova temporada e assinou contrato até 2027.