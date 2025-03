Robson Bambu, central do Sp. Braga, saiu lesionado do embate com o Rio Ave e foi direto para o hospital, com suspeitas de uma deslocação do ombro direito. Roger também saiu com uma lesão muscular e também deve falhar a receção ao FC Porto na próxima jornada.

O central do Sp. Braga caiu sobre o ombro, aos 80 minutos, esteve a ser assistido no relvado, mas acabou por se encaminhado para o hospital, numa altura em que Carlos Carvalhal já tinha esgotado as substituições. Segundo revelu o clube, mais tarde, o defesa tem um «trumatismo no ombro direito».

Antes disso, aos 24 minutos, já com o resultado em 1-1, Roger também saiu com problemas físicos, ao que tudo indica, com uma lesão muscular na coxa esquerda, cedendo o lugar a Gabri Martínez.

O Sp. Braga acabou o jogo reduzido a dez e acabou mesmo por perder por 1-2, ao fim de sete jogos sem derrotas, antes da receção ao FC Porto, na próxima ronda.