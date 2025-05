António Salvador é candidato único às eleições do Sp. Braga, marcadas para este sábado, tendo definido como objetivo, para o quadriénio 2025-29, a conquista do campeonato nacional, assumindo, desde já, que será o «ciclo mais ambicioso» da história do clube.

O líder dos guerreiros do Minho estabeleceu como meta, na recente apresentação pública da sua candidatura, alcançar 400 títulos nacionais e internacionais, individuais e coletivos, 16 deles no futebol e no futsal, até 2029.

Será o oitavo mandato consecutivo de António Salvador, que lidera os destinos do Sp. Braga desde fevereiro de 2023, altura em que chegou à liderança da SAD, à qual juntou a do clube em abril de 2024. O grande objetivo, agora, é colocar o «foco» no que «falta conquistar, o título de campeão de futebol masculino».

«Não é uma promessa, é uma meta. Não é um sonho, é um foco, não é uma fé infundada, é um plano», disse o dirigente na apresentação da recandidatura, acrescentando que «num clube com mentalidade de campeão, o título nacional de futebol será uma realidade».

António Salvador, de 54 anos, elencou quatro pilares estratégicos para o próximo mandato - talento, proximidade, expansão e liderança – e referiu pretender que o Sp. Braga atinja o top 36 do ranking de clubes da UEFA, assim como aumentar em 25 por cento o número de atletas.

Ultrapassar os 60 mil sócios, crescendo 50 por cento, é outro dos objetivos para o quadriénio 2025-29, findo o qual o clube presente alcançar uma assistência média no estádio de 20 mil espectadores.

Em maio de 2021, no último ato eleitoral, a que António Salvador também se candidatou sem adversários, eram 10.002 os sócios em condições de votar - quatro anos depois, os associados elegíveis para exercer o seu direito de voto são 18.731.

Fernando Santos (bastonário da Ordem dos Engenheiros) será o novo presidente da mesa da assembleia geral, enquanto Inês Lopes, Ricardo Vasconcelos, Miguel Osório (as três novidades), Cláudio Couto, João Carvalho, Hugo Vieira, Manuel Rodrigues e Gaspar Borges os oito vice-presidentes da direção.

Gaspar Castro é o candidato à presidência do Conselho Fiscal e Luís Machado à do Conselho Geral, passando Raquel Cunha a liderar o Conselho Cultural e Social.

A candidatura de António Salvador propôs ainda a criação do Conselho de Sócios, fórum consultivo que visa assegurar um aumento da participação dos associados na vida do clube.

Nas últimas eleições do Sp. Braga, António Salvador foi reeleito presidente, com 85,4 por cento dos votos validamente expressos.

Além de maiores de idade, os sócios do Sp. Braga terão que ter a quota de abril paga e ter como data de admissão uma data igual ou inferior a 31 de dezembro de 2024.

Será a primeira vez que as eleições do Sp. Braga vão ter lugar no seu pavilhão multiusos, entre as 10h00 e as 19h00 de sábado.