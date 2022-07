O Sp. Braga bateu o Middlesbrough por 3-0, esta sexta-feira, em Lagos, no Algarve, com Ricardo Horta no onze inicial, naquele que foi o quarto jogo da pré-temporada dos minhotos.

O avançado que tem sido protagonista do mercado esteve em destaque logo a abrir o jogo, num lance bem trabalhado com Iuri Medeiros, mas Mario Gonzalez não conseguiu transformar em golo. Uma entrada forte da equipa comanda por Artur Jorge com nova oportunidade, aos 4 minutos, por Álvaro Djaló. Uma pressão em crescendo que resultou na abertura do marcador, aos 10 minutos, com um golo de belo efeito de Iuri Medeiros.

O Sp. Braga controlou quase toda a primeira parte e podia ter ampliado o marcador, antes do intervalo, com mais uma oportunidade de Álvaro Djaló. Artur Jorge fez cinco alterações ao intervalo, prescindindo de Ricardo Horta para lançar Vitinha e foi André Horta que ampliou a vantagem, logo a abrir, na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta sobre Hernâni. Bola ao centro e novo golo, o segundo de Iuri Medeiros, com o pé esquerdo.

Até ao final, Artur Jorge lançou mais seis jogadores, mas não houve novos golos.

O Sp. Braga volta a jogar na próxima terça-feira, mais uma vez frente a uma equipa inglesa, desta feita, o Bournemouth.

A equipa inicial do Sp. Braga: