O Sp. Braga anunciou este sábado os jogos que vão compôr a pré-época dos arsenalistas que começa na próxima terça-feira, dia 17 de junho na Cidade Desportiva dos bracarenses.

Na nota divulgada no site oficial, ficou definido que a apresentação aos sócios terá lugar no dia 19 de julho frente ao Celta de Vigo.

O plantel agora comandado pelo espanhol Carlos Vicens vai viajar até à Áustria, onde vai realizar duas partidas frente ao Wolfsberger [9 de julho] e Panathinaikos [12 de julho].

Há ainda dois jogos à porta fechada. Primeiro contra o Paços de Ferreira [9 de julho] e Moreirense [16 de julho].

O Sp. Braga ficou no quarto lugar no campeonato da última temporada, posto que deu a qualificação para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. O primeiro jogo oficial da temporada arsenalista terá lugar no dia 24 de julho.

Confira aqui o calendário da pré-época do Sp. Braga:

5 de julho

Sp. Braga vs Paços de Ferreira

Jogo à porta fechada

9 de julho

Wolfsberger AC (Áustria) vs Sp. Braga

Saalfelden Arena, às 17 horas (hora da Áustria)

12 de julho

Panathinaikos FC (Grécia) vs Sp. Braga

Kaiserwinkl Arena Kössen, às 15 horas (hora da Áustria)

16 de julho

Sp. Braga vs Moreirense

Jogo à porta fechada

19 de julho

Sp. Braga vs Celta de Vigo (Espanha)

Estádio Municipal de Braga, às 19h30