Antes de iniciar o ciclo eleitoral, António Salvador sublinhou algumas conquistas do Sp. Braga nos últimos quatro anos e apontou ao quadriénio 2025-29. Através de uma carta aberta aos sócios, o presidente dos “Guerreiros” reforçou a recandidatura já anunciada.

«É inequívoco que o Sp. Braga vive o melhor ciclo da sua história e que há uma cultura de vitória enraizada. No futebol sénior masculino, o mandato fica marcado pelas conquistas da Taça de Portugal (2020/21) e da Taça da Liga (2023/24), para além do regresso à Champions (2023/24), consequência do pódio alcançado na Liga 2022/23. (…) No futebol sénior feminino, o Sp. Braga venceu a Taça da Liga 2021/22, assim completando o palmarés de todos os quatro troféus nacionais.»

«No futebol de formação, há que destacar o título de Campeão Nacional Sub-19, em 2023/24, e as duas presenças consecutivas na Youth League. No escalão de Sub-23, nota para as conquistas da Taça Revelação e do Torneio de Abertura da Liga Revelação», escreveu António Salvador.

Quanto às modalidades, o presidente do Sp. Braga salientou a Taça de Portugal e Supertaça conquistadas pelo futsal masculino, a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato conquistada pela equipa feminina, e as subidas de divisão do voleibol feminino e das equipas de basquetebol masculino e feminino.

«Este foi, em suma, um quadriénio de resultados desportivos históricos e em crescendo, que culminaram com um ano de 2024 absolutamente ímpar, marcado pela conquista de um total de 90 títulos nacionais e internacionais, individuais e coletivos.»

«O último quadriénio ficou marcado pela conclusão da Cidade Desportiva. O Sp. Braga é a casa desportiva de quase 6000 atletas. (…) A Cidade Desportiva revolucionou o dia-a-dia do futebol e das modalidades, influenciando a capacidade competitiva das várias equipas. Permitiu igualmente uma maior participação dos sócios na atividade do clube», prosseguiu.

A pensar na reeleição, António Salvador destacou vários recordes, como de sócios pagantes (cerca de 32 mil), assistência média no Estádio Municipal, lugares anuais vendidos e atletas praticantes.

«Expresso, por fim, votos de sucesso para as várias frentes desportivas nas quais estamos envolvidos neste final de temporada, do futebol às modalidades», terminou.

António Salvador assumiu a presidência do Sp. Braga em 2003.