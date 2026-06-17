O Sp. Braga divulgou esta quarta-feira o calendário completo da pré-temporada 2026/27.

Os arsenalistas vão, assim, realizar cinco jogos de preparação, defrontando o Celta de Vigo na partida de apresentação aos sócios, tal como aconteceu na temporada passada, no dia 18 de julho, cinco dias antes do primeiro jogo oficial da nova época.

O arranque dos trabalhos da equipa minhota está marcado já para a próxima segunda-feira e, de quatro a dez de julho, os guerreiros vão fazer um estágio em Inglaterra.

O primeiro jogo particular realiza-se a 3 de julho, diante do São João de Ver, à porta fechada.

Já em terras de sua majestade, os comandados de Carlos Vicens defrontam o Buxton (7 de julho) e o Stoke City (10 de julho), ambos à porta fechada.

De regresso a Portugal, no dia 14, o Sp. Braga joga com o Vizela e, quatro dias depois, apresenta-se aos sócios com os galegos do Celta de Vigo, às 19h00, no Estádio Municipal de Braga.

O primeiro jogo oficial da temporada realiza-se depois, a 23 de julho, na Sérvia, diante do Zeleznicar Pancevo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. A segunda mão está marcada para 30 de julho.