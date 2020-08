O Sp. Braga intimou o Sporting, através do envio de uma carta, a pagar a dívida pela contratação de Rúben Amorim na época passada.

Caso não o faça até às 16 horas do dia 4 de setembro, data em que se assinalam seis meses desde que Amorim assinou pelos leões, a transferência irá ficar com um custo superior a 16 milhões de euros.

Recorde-se que a cláusula de rescisão de Amorim nos arsenalistas era de 10 milhões de euros. A esse valor, acresce o IVA, que faria com que o custo total se cifrasse em 12,3 milhões de euros.

Esse valor, conforme o Maisfutebol noticiou em abril, subiu para 13,8 milhões, dos quais o Sporting apenas pagou os valores relativos ao IVA.

Desde então, os juros mensais pelo incumprimento da dívida ultrapassaram os 400 mil euros

Ou seja, tirando os pouco mais de 2,5 milhões de impostos pagos pelos leões, não foi liquidado mais qualquer valor pela transferência.

Com os seis meses a vencerem no dia 4 de setembro, o Sp. Braga ‘lembra’ o Sporting do artigo 91.º do Regulamento Disciplinar, que prevê uma multa de 15 por cento do valor total em falta por incumprimento de obrigações contratuais para com «outros clubes integrados na Liga».

Ou seja, ao valor que o Sporting deve ao Sp. Braga, vai juntar-se, em caso de novo incumprimento, 1 750 000 de multa a reverter para a Liga, ultrapassando o valor total os 16 milhões de euros, dos quais, recorde-se, o Sporting já pagou mais de 2,5 milhões de IVA.