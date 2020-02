Micael Sequeira, treinador adjunto do Sp. Braga, em declarações na flash interview da BTV após o triunfo sobre o Benfica por 1-0 no Estádio da Luz:

«Foi um grande jogo, com duas grandes equipas. Conseguimos compreeender bem os diferentes momentos do jogo. Tivemos uma grande consistência defensiva quando o Benfica nos obrigou a ter e quando tivemos espaço soubemos aproveitar, contra-atacar e fazer o golo numa bola parada.

Estamos muito satisfeitos, porque mesmo os jogadores que vieram de lesão acabar por transcender-se e tiveram uma exibição muito boa.»

[Qual é o segredo do atual bom momento do Sp. Braga?]

«Naturalmente é o trabalho do Ruben Amorim, de todo o grupo de trabalho e de todos os jogadores que se têm transcendido e estado muito concentrados e com determinação e humildade nos treinos e nos jogos. Penso que esse é o segredo, juntamente com a determinação de toda a estrutura e dos adeptos, que nos têm acompanhado para todo o lado. Isso ajuda a equipa a galvanizar-se e a superar determinados momentos.»