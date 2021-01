Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Um jogo que é definido pela eficácia de uma equipa e ineficácia da outra. Ao intervalo podíamos estar a vencer, com um golo invalidado, uma bola no poste, uma oportunidade do Horta. Fomos nós que desencaixámos o jogo e podíamos ter estado a ganhar. O Sporting teve essa eficácia na segunda parte, ganhou, parabéns ao Sporting.

[O jogo resume-se à eficácia? Houve alguns lances polémicos…]

- Polémica? Não sei porquê, não falei em arbitragem. Tenho uma visão diferente. As duas equipas tentaram fazer o seu melhor, nós fizemos um bom jogo, tivemos qualidade para sair desta espartilho em que estava o jogo. Marcámos um golo logo a abrir que foi invalidado. Mas essa pergunta não é para mim.

[Oito pontos do líder desanimam?]

- Já nem me apetece trabalhar amanhã [risos]. Fizemos um grande jogo, o jogo foi definido por pormenores e eficácia. Podíamos estar a vencer por 3-0 ao intervalo, vá lá 3-1 para ser mais justo. Hoje não conseguimos concretizar, mas tivemos oportunidades. Continuamos o nosso trabalho, estamos em todas as frentes, a carburar. Vamos preparar o jogo com o Marítimo.

[Não gosta de falar de ausências, mas fizeram falta hoje?]

- Fez a pergunta e respondeu por mim. Não gosto de falar nas ausências e não vou falar. Tenho confiança total nos meus jogadores. Estamos em várias frentes, todos vão ser utilizados. Vem aí a Final Four da Taça da Liga, a Taça de Portugal, Liga Europa. Neste momento estou a encher já estou a encher chouriços, estamos à espera do outro treinador, mas vou embora [risos].