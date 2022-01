Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-1) sobre o Sp. Braga:

«Foi uma vitória de muita entrega, de uma organização coletiva que me parece meritória. Nos últimos três jogos sofremos apenas um golo e penso que a nossa organização coletiva consegui manter, na maior parte do jogo, o Braga longe da nossa área. Queríamos dividir o jogo mais com bola, mas por mérito do Braga obrigaram-nos a recorrer muitas vezes ao passe atrasado. Na primeira parte tivemos algumas saídas em transição e na segunda parte tivemos um Braga forte, capaz de reagir à perda. Foi uma vitória feliz, tivemos a felicidade de conseguir marcar no final, mas foi garantida pelo nosso nível de entrega e de compromisso».

[Uma derrota em sete jogos, imagem diferente depois de chegar ao clube] «O grande mérito é dos nossos jogadores. Entrámos a quinze de novembro e no primeiro treino sentimos um compromisso muito grande dos jogadores. Disse-lhes antes do jogo que o que quer que acontecesse deixa-me satisfeito. Fizemos algumas alterações no onze e não teve a ver com desempenhos, mas sim com o que o jogo pode dar. Estamos a um nível em que o treinador pode optar dessa forma. O nosso caminho tem sido assim, a pensar a cada treino, a cada minuto, com competitividade no treino, para poder criar boas decisões para o treinador. Mais do que pensar à frente, pensamos muito no dia a dia com uma vontade muito grande de sermos melhores. Hoje senti a equipa confortável sem a bola. O Marítimo tentou ligar o jogo e por tentar isso foi sujeito a uma pressão enorme. Não conseguimos desbloquear para ficar com a bola, mas neste momento a equipa confia e deixa tudo em campo».

[Quinto lugar a quatro pontos] «Está a dar-me uma novidade. Aquilo que digo é que felizmente fizemos a terceira vitória seguida. Agora a nossa equipa vai descansar, os que jogaram menos estão a treinar e amanhã temos de nos levantar às quatro da manhã para fazer a viagem e na terça-feira estes jogadores vão trabalhar muito. O que acontece na classificação não nos diz muito, é um compromisso que nós temos. Temos de trabalhar muito, ser uma equipa muita competitiva. Queremos melhorar em dominar o jogo com bola».