Carlos Vicens anteviu a receção ao Casa Pia (14.º), agendada para este domingo (20h30), a contar para a nona jornada da Liga. O treinador do Sp. Braga quer voltar a ganhar no campeonato, após seis jornadas sem conhecer esse sabor. No boletim clínico continuam Niakaté, Vítor Carvalho e Grillitsch.

À procura de algo melhor

«Temos de recuperar as [boas] sensações na Liga. Não estivemos mal nos últimos jogos fora no campeonato, em Guimarães não tivemos a sorte para ganhar e com o Sporting a equipa apresentou uma versão muito boa. Não vamos esconder que com o Nacional foi um jogo muito mau, mas três dias antes fizemos um jogo excecional com o Feyenoord.»

De olho no “Ganso”

«Casa Pia vai ser um rival difícil. Ao contrário de nós, que somos a equipa com maior percentagem de tempo útil de jogo do campeonato [58,56 por cento], o Casa Pia é a terceira equipa com menor percentagem de tempo útil de jogo [49,20 por cento], por isso vamos ter menos 10 a 12 minutos para conseguir a vitória. O primordial é ter uma fortaleza mental.»