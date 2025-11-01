Carlos Vicens tem praticamente o plantel na máxima força para a visita ao Dragão este domingo. O treinador diz que proibiu os jogadores de usarem o calendário como desculpa e exige máximo empenho no duelo com o FC Porto.

O Sp. Braga está praticamente na máxima força, vai ser mais complicado eleger o onze inicial?

«Sim, tivemos a sorte de nos últimos dias termos indo esvaziando a enfermaria, mas também é verdade que os que recuperaram agora já levam muito tempo sem competir. Agora estamos com todos a um nível ótimo, estamos com os miúdos preparados para ajudar a equipa, mas há jogadores ainda com pouca carga nos treinos porque temos feito poucos treinos entre os jogos. Recuperação, preparação, recuperação. Mas claro que estou contente por estarem todos de volta, agora estamos a apertar para que a equipa esteja bem preparada.»

Tem falado nos jogos de três em três dias, as vitórias ajudam a disfarçar o cansaço da equipa?

«O que temos dito aos jogadores é que não podemos usar o calendário como desculpa. Nos momentos em que a fadiga aparece, e senti isso frente ao Santa Clara, nesses momentos não podemos baixar os braços. Há sempre um extra para dar e a equipa está a dar isso. Em momentos de dificuldades relacionadas com o calendário como já vivemos, a equipa tem de ser capaz e consciente que essa é a realidade, temos de continuar a ser competitivos. Nesse sentido, os jogadores têm-se portado impecavelmente.»

Victor Carvalho está totalmente recuperado?

«Já treinou nos últimos dois dias e hoje também vai treinar, está praticamente pronto para ajudar a equipa.»