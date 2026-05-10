Vicens e a visita ao Benfica: «Tudo o que tiver, a equipa vai dar»
Treinador do Sp. Braga aborda ainda os rumores em torno de Zalazar e as possibilidades de Ricardo Horta ir a jogo na Luz
Treinador do Sp. Braga aborda ainda os rumores em torno de Zalazar e as possibilidades de Ricardo Horta ir a jogo na Luz
Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, faz a antevisão do jogo de segunda-feira (20h15) com o Benfica, para a 33.ª jornada da Liga portuguesa, que se segue à eliminação nas meias-finais da Liga Europa, em Friburgo:
Antevisão do jogo com o Benfica
«Tudo o que tiver, a equipa vai dar. Vamos dar 100 por cento, mas estes 100 por cento não são iguais a semanas em que não tens viagens, jogos a meio da semana e um esforço coletivo grande depois de um jogo com menos um durante muito tempo. Mas não vamos usar isso como desculpa. Vamos entrar para ganhar o jogo.»
«Esperamos um Benfica que vai dar tudo porque precisa de vencer para assegurar o seu objetivo. Em todos os jogos, há momentos mais favoráveis a ti, outros ao adversário, e é dentro disso que teremos de competir, com uma mentalidade muito forte para alcançarmos o resultado que queremos. Oxalá o consigamos.»
Eliminação da Liga Europa
«A equipa ficou triste por não ter tido essa recompensa pela eliminatória que fez. Estivemos realmente perto de o conseguir, a equipa sentiu-se capaz de ter chegado à final.»
Sp. Braga vai disputar o 60.º jogo na temporada
«Já levámos uns dias a tratar de recuperar os jogadores, primeiro mentalmente, mostrando-lhes o orgulho que temos pelo que têm feito nesta temporada, apesar de não terem uma recompensa em forma de resultado no último jogo. Depois, temos a questão física. Temos de gerir um pouco mais as cargas.»
Interessados em Rodrigo Zalazar
«É normal, faz parte de ser um jogador de um clube grande como o Sp. Braga. Quando competes a alto nível numa equipa com uma ideia clara de jogo, chamas a atenção e tens de gerir isso sendo jogador a esse nível o máximo de tempo possível. Afetado por isso? Não, sinto-o como os outros, afetado por não ter chegado à final [da Liga Europa].»
Ricardo Horta
«Estou convencido de, com o Ricardo, havendo alguma possibilidade de participar, isso vai dar-se porque ele é um jogador que não quer perder um minuto de treino.»
Ausências no Sp. Braga
Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch (lesionados).