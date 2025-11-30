Carlos Vicens considera que é importante para o Sp. Braga melhorar a capacidade de manter a posse de bola em momentos mais físicos do jogo, no decorrer da conferência de antevisão à deslocação a Arouca, para o jogo da 12.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h15 desta segunda-feira. O treinador reagiu ainda às críticas que o FC Porto dirigiu em relação ao calendário.

Ainda o jogo com o Rangers, o penálti concedido por Navarro e a expulsão de Zalazar

«É preciso aprender a lição e saber que nos momentos em que o jogo se torne mais físico, ter a capacidade de minimizar as perdas de bola. Às vezes, por diversos fatores, não é fácil encontrar o homem que está livre, mas temos que continuar a ter essa personalidade de ter bola e, depois, vão aparecer as possibilidades. É a única coisa que posso apontar que nos faltou para termos mais o controlo do jogo. Mas, mesmo assim, nem se notava que estávamos a jogar com dez e isso diz muito sobre a atitude da equipa.»

Zalazar pediu desculpa aos companheiros

«Temos que evitar estas coisas. Não podem acontecer, porque limitam as tuas possibilidades de competir. Internamente, trataremos isso como devemos tratar.»

Críticas do FC Porto em relação ao calendário

«Desde o início que digo o mesmo: o calendário é o que é. O Braga é a equipa portuguesa com mais jogos esta temporada e sabíamos que este é o calendário se quisermos continuar a ter êxito nas diversas competições. Quando jogámos no Dragão, tivemos um jogo a meio da semana, com o Santa Clara [para a Taça da Liga] e o FC Porto uma semana limpa.»

Calendário não pode ser desculpa

«Não usei isso como desculpa, mas chegámos menos frescos. O FC Porto decidiu ter o jogo com o Vitória de Guimarães [da Taça da Liga, a 4 de dezembro] num momento, nós decidimos pôr noutro, é o que é.»

O Arouca vem de uma série negativa com quatro derrotas consecutivas

«Não está a passar pelo seu melhor momento, mas é uma equipa que tem ideias claríssimas, uma identidade muito forte de como quer fazer as coisas e competir. Sabem como atacar e defender, mas isto é futebol de alto nível, é a primeira divisão portuguesa e há momentos assim. Há que valorizar a forma como fazemos as coisas, o legado que deixamos, isso diz tanto ou mais que os resultados.»

Recuperação física [Sp. Braga só regressou a casa na sexta-feira]

«Queremos ser uma equipa concentrada, ambiciosa e competitiva. É nisso que estamos a pôr a energia nestes poucos dias que temos.»