O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, lançou este sábado, em conferência de imprensa, a receção ao Moreirense, marcada para as 20h30 de domingo, em jogo da 11.ª jornada da Liga, frisando a ambição de voltar aos triunfos, após derrotas com FC Porto e Genk. O Sp. Braga é sétimo classificado com 13 pontos e o Moreirense é sexto com 18. O jogo, no Estádio Municipal de Braga, é arbitrado por João Pinheiro e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol:

Sp. Braga a nove pontos do quarto lugar:

«Irreversível é quando não houver pontos [ndr: para recuperar]. Não vamos falar de consequências irreversíveis quando estamos em quatro competições. Não creio que tenhamos de preparar o jogo pensando nisso, mas sim como se defronta o Moreirense, uma equipa bem organizada, com um muito bom arranque de temporada, e no esforço, no ser equipa e na agressividade que temos de ter para ganhar.»

Recuperar dos resultados negativos dos dois últimos jogos:

«O processo é que nos vai levar a estar mais perto da baliza adversária do que da nossa e nestas duas derrotas foi isso que aconteceu. A equipa está no caminho certo. Temos de ter tranquilidade, disse isso aos jogadores: não pensem por um momento que estas derrotas fazem com que não confie em vocês. Estou com vocês a 100 por cento porque vejo o que trabalham todos os dias, e a médio, longo prazo, o futebol vai premiar-nos.»

Recusa em apontar erros individuais:

«O Lukas [Hornicek] podia ter demorado um pouco mais na saída no último lance da primeira parte com o FC Porto? Sim, mas são situações que nos fazem aprender e tudo contribui para que sejamos uma equipa mais adulta. Mas, se quisermos ser só uma equipa adulta e gerir o jogo, não vamos ganhar ao Moreirense.»