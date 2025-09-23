O Sp. Braga recebe esta quarta-feira os neerlandeses do Feyenoord (20h00), na estreia na fase liga da Liga Europa, e, na antevisão do jogo, Victor Gómez garantiu que a equipa está determinada em regressar às vitórias, depois de ter somado uma derrota e três empates nos últimos quatro jogos na Liga.

Sobre a sequência de jogos do Sp. Braga sem vencer

«Não estamos contentes, o Sp. Braga não se pode permitir estar quatro jogos sem ganhar, mas estamos confiantes, queremos mudar essa dinâmica amanhã [quarta-feira] e vamos dar tudo em campo para reverter essa situação.»

Sobre o estado de espírito dos jogadores e sobre a confiança do treinador

«A moral dos jogadores evidentemente não é a melhor quando empatas ou perdes jogos. Claro que confiamos no treinador, caso contrário não fazia sentido estar a lutar. A equipa toda está a cem por cento com o treinador, cem por cento unida para continuar e o processo vai levar-nos a ter muitas alegrias.»

Sobre o adversário que é líder da liga dos Países Baixos

«Preparámos o jogo da nossa maneira para tentar transformar as virtudes deles em defeitos e os nossos defeitos em virtudes. Vamos ter um Braga confiante a lutar pelos três pontos.»

