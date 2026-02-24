António Salvador, presidente do Sp. Braga, visitou esta terça-feira Maria Alice, a adepta de 86 anos que ficou ferida, na sequência de confrontos entre adeptos e a polícia, à margem do jogo com o Vitória, para a Liga. No mesmo dia, o clube minhoto emitiu um comunicado a dar conta que ainda aguarda resposta ao pedido de reunião às tutelas do Desporto e da Administração Interna.

A referida adepta, sócia número 3.670 do Sp. Braga, foi alvo de um empurrão da parte de um agente da PSP, ainda no exterior do estádio, caiu inanimada e esteve a receber assistência. Esta terça-feira recebeu a visita do presidente do Sp. Braga que bateu à sua porta com um ramo de flores e uma camisola do Sp. Braga assinada por todos os jogadores do plantel.

O dirigente apresentou-se pessoalmente para inteirar-se sobre o estado de saúde da idosa de 86 anos e para lhe transmitir palavras de conforto, antes de a convidar a visitar a Cidade Desportiva, assim que estiver totalmente recuperada, para um «momento de convívio com a equipa principal e com toa a família do clube».

Recordamos que nesse mesmo jogo, com o vizinho Vitória, os adeptos foram impedidos, pela PSP, de exibir uma tarja de 2.500 metros quadrados alusiva à cidade de Braga, alegadamente, por motivos de segurança. Uma ação que levou o clube minhoto a acusar as autoridades de «censura» e a pedir reuniões com a Tutela do Desporto e Administração Interna.

Foi nesse contexto que o clube emitiu um comunicado, esta terça-feira, a dar conta que ainda não recebeu qualquer resposta da parte do Governo. «Por acumular a pasta do Desporto com a da Cultura, cabe à Sra. Ministra [Margarida Balseiro Lopes] especial zelo na defesa da liberdade de expressão e no combate a qualquer forma de censura«, escreve o clube em comunicado.

A vista de António Salvador à casa de Maria Alice: