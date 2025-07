O Sp. Braga venceu este sábado os gregos do Panathinaikos por 2-1, com golos de Ricardo Horta e El Ouazzani, no jogo particular que encerrou o estágio que os minhotos realizaram na Áustria. Uma oportunidade para também ver Giorgios Vagiannidis, o lateral que tem estado a ser seguido pelo Sporting.

Diante da equipa grega treinada pelo português Rui Vitória, o treinador dos minhotos, Carlos Vicens, escolheu o elegeu o seguinte onze inicial: Bellaarouch, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Lelo, Gorby, João Moutinho, Gharbi, Sandro Vidigal, Ricardo Horta e Fran Navarro.

A equipa portuguesa foi melhor no primeiro tempo e, aos 29 minutos, Sandro Vidigal obrigou o guardião contrário a defesa difícil após lance individual desde a direita. O primeiro golo dos minhotos chegou dez minutos depois na sequência de uma jogada de insistência. A bola sobrou para Ricardo Horta no coração da área e o internacional português atirou a contar.

O técnico espanhol mudou toda a equipa para a segunda parte, lançando Hornicek, Yanis da Rocha, Nuno Matos, Vítor Carvalho, Chissumba, Djibril Soumaré, Thiago Helguera, Dorgeles, Diego Rodrigues, Zalazar e El Ouazzani.

O Panathinaikos entrou mais forte no início deste período e, aos 51 minutos, Tete obrigou Hornicek a aplicar-se, mas seria o Sp. Braga a dilatar a vantagem, aos 56, depois de um erro tremendo do guarda-redes do Panathinaikos que entregou a bola a El Ouazzani que, fora da área, atirou para as redes vazias.

O Panathinaikos subiu de produção na segunda parte e ainda reduziu a diferença, aos 71 minutos, com um golo do recém-entrado Ioannidis, avançado que também já esteve na agenda dos leões, que aproveitou o espaço concedido pelos centrais para marcar.

Kauan Kelvin, João Marques, ambos aos 77 minutos, e o guarda-redes João Carvalho (84m) foram os últimos a entrar na equipa portuguesa que, já perto do fim, ainda contou com duas claras ocasiões para marcar, mas El Ouazzani (88m) e Yanis da Rocha (90m) foram perdulários.

Veja aqui os golos deste jogo: