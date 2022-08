Vitinha manifestou-se entusiasmado com a possibilidade de poder continuar a representar o Sp. Braga, pouco depois de ter estendido o vínculo aos minhotos até 2027. O jovem avançado de 22 anos, em entrevista às plataformas do clube, destacou os melhores momentos e agradeceu a confiança depositada nele pelo clube.

«Esta renovação tem um significado muito grande para mim. O Sp. Braga deu-me a oportunidade de crescer e evoluir. Estou muito feliz e agradeço pela oportunidade e confiança. É uma aposta que me deixa cheio de vontade de trabalhar. A partir do momento em que o clube confia em ti, tens que estar aqui e dar o teu melhor», começa por destacar.

O jovem avançado agarrou a oportunidade e, na última época, marcou 14 golos em 38 jogos pelos arsenalistas. «Na época passada tivemos momentos muito bons e esta temporada vamos ter melhores ainda. Destaco, da última época, o golo ao Benfica, o golo ao Monaco e a passagem aos quartos-de-final da Liga Europa. Para mim, esses foram os momentos mais especiais que tivemos», recorda.

Com a promoção de Artur Jorge à primeira equipa, o avançado reencontra um treinador que já conhecia bem. «Trabalhei com o mister Artur Jorge na formação. Estive com ele na equipa B e jogávamos num sistema tático parecido. A adaptação às ideias que ele tem para a equipa acabou por se tornar um processo fácil para mim», prosseguiu.

O jovem jogador agradeceu ainda a oportunidade que o clube lhe deu para crescer e, a finalizar, deixou uma mensagem dirigida aos adeptos. «Agradeço a todos os adeptos pelo apoio. Adoro sentir o apoio deles durante os jogos e deixa-me feliz que, com gestos simples, no final de cada jogo, possa fazer também os adeptos felizes», referiu anda.