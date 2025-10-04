Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, antevê visita a Alvalade, para defrontar o Sporting, em conferência de imprensa realizada este sábado. Jogo da oitava jornada da Liga está marcado para as 19h15 de domingo:

Análise ao adversário

«Vamos defrontar o atual campeão, uma equipa com uma forma muito vincada de jogar. O Rui [Borges] está a fazer um trabalho impecável. Herdou uma equipa muito bem trabalhada pelo Ruben [Amorim], mas não era fácil dar-lhe seguimento, e o Rui consegui-o. É uma equipa competitiva, difícil».

«Nós estamos contentes pela versão que apresentámos na Escócia, onde disputámos uma partida difícil, contra uma equipa muito competitiva. Voltámos a ser uma equipa com identidade, com alma, unida e que trabalhou muito para conseguir uma vitória que era importante. Todos sabemos que, na Europa, não é fácil conseguir-se vitórias. Ela tem de nos dar a confiança de que precisamos para encarar este jogo, sabendo que ele não será fácil. Mas os jogos difíceis ganham-se juntos, trabalhando da forma como fizemos na Escócia».

Lesionados falham Alvalade

«No caso do Paulo Oliveira, vamos ver quando pode regressar. Esta paragem para as seleções vai ser boa para isso. Não podemos ter pressa neste tipo de lesões musculares. No caso do Gabriel Moscardo, sentiu uma pequena dor, fez um exame e não vai regressar já. O Mario (Dorgeles) ainda não completou um treino com a equipa. É o que está mais perto, vamos vendo como está».

Defrontar o Sporting nesta altura da época

«É a oportunidade que temos. Sabíamos que vínhamos de duas semanas com muitos jogos. Vamos tentar preparar a equipa da melhor forma possível para fazer um jogo como pretendemos fazer. Não quero encontrar desculpas. Temos de olhar para nós. Eles jogaram em Itália, na quarta-feira. Nós chegámos as 5 horas da madrugada [de sexta-feira]. Não é o ideal, mas não encontramos desculpas».

Margem de erro na tabela

«Somos o Sp. Braga e temos objetivos que vamos tentar alcançar. Ainda vamos em outubro e este é um processo. Queremos preparar cada jogo bem para que a equipa continue a crescer. Não devemos olhar muito para trás e nem para frente, temos de nos focar no presente».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?