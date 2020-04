Foi uma segunda-feira diferente das anteriores para o plantel do Sp. Braga, que na Cidade Desportiva voltou a juntar-se para o primeiro treino após a suspensão da atividade desportiva em Portugal, na sequência da pandemia de covid-19.

Um regresso que se seguiu aos exames da última semana ao novo coronavírus, com 27 jogadores do plantel a trabalharem de forma individualizada e divididos em duas sessões de treino para garantir o distanciamento social. Apesar das limitações nesta altura este regresso foi muito saudado pelos atletas, como referiu o capitão dos arsenalistas, Wilson Eduardo, em entrevista aos canais do clube.

«Depois de tantos dias em casa este regresso foi muito positivo, era algo que todo o grupo desejava. (…) O Sp. Braga proporcionou-nos as melhores condições, garantiu-nos máxima segurança e tudo aquilo de que necessitamos.(…) Por mais que treinemos em casa, nunca é igual. Aqui a carga física é diferente, ontem foi puxado, mas é mesmo assim, temos de correr atrás do tempo, sabendo que agora será cansativo mas que no futuro vai trazer lucros.», disse o jogador.

O avançado de 29 anos, a cumprir a sua quinta temporada no Sp. Braga vê como positivo o regresso e só espera que a competição regresse rapidamente e em condições de segurança, pois o clube tem objetivos bem definidos para o que resta da temporada.

«Não sabemos ao certo quando recomeça a competição, mas temos a esperança de que seja o mais cedo possível e estamos a trabalhar nesse sentido. O mais importante é recuperar bem, porque vimos de um período de confinamento que é muito diferente do trabalho no campo. O foco é regressarmos com a mesma motivação que tínhamos antes para concluir o campeonato», referiu Wilson Eduardo que destacou o espírito de união que reina no grupo, muito graças ao facto dos jogadores do plantel bracarense nunca terem perdido o contacto durante o período de isolamento.

A 12 de março a I Liga foi interrompida, com 24 jornadas concluídas, devido à pandemia de covid-19.

O Sp. Braga ocupa a 3ª posição da competição com 46 pontos, quando faltam cumprir 10 rondas da prova.