Rodrigo Zalazar tem vindo a ganhar peso na equipa do Sp. Braga na Liga e esta terça-feira foi porta-voz dos minhotos, na antevisão do embate com o Union Berlim, na Alemanha, relativo à segunda jornada da Liga dos Campeões.

Ao contrário do Sp. Braga, o Union Berlim não está num bom momento e vem de uma sequência de cinco derrotas consecutivas, incluindo o desaire diante do Real Madrid (0-1), na ronda inaugural da Champions. «Jogar um jogo de Champions é diferente, não podemos valorizar os resultados que eles têm tido, porque a Champions é diferente. Estamos prontos para tudo o que possa acontecer amanhã», começou por destacar.

O jogador uruguaio desvaloriza a má sequência do adversário e também o ambiente em redor do jogo, uma vez que o Union vai jogar no Estádio Olímpico de Berlim onde são esperados mais de 72 mil adeptos. «Também jogámos num estádio assim na Grécia e correu-nos bem», recordou, em alusão à pré-eliminatória com o Panathinaikos.

Quanto ao jogo desta terça-feira, Zalazar garante que o Sp. Braga está preparado para tudo, mas sempre com o foco na vitória. «A equipa está preparada para o jogo de amanhã, estivemos a trabalhar para vir cá ganhar. O Union é uma equipa forte com muito bons jogadores, fortes no lado individual e como grupo também. Estamos preparados e vamos dar tudo para ganhar», referiu

Zalazar tem jogado ao lado de Al Musrati, mas pode fazer outras posições. «Tudo o que seja pelo meio, sinto-me cómodo, tento sempre fazer o melhor onde o treinador precisa de mim, mas sinto-me bem ao lado do Al Musrati», comentou.

O Sp. Braga perdeu o primeiro jogo, em casa, frente ao Nápoles (1-2) e procura somar os primeiros pontos esta terça-feira, tal como o Union que também perdeu na estreia frente ao Real Madrid (0-1). «Todos os jogos de Champions são importantes. Mesmo com o Nápoles jogámos muito bem e merecíamos pelo menos um ponto. Vamos dar tudo, queremos ganhar», reforçou.

Afinal de contas, Zalazar está a viver um sonho. «Esta competição é a maior de todas, para mim é especial também por o meu pai ter jogado nesta prova e sempre me aconselhou se um dia jogasse na Champions, para desfrutar ao máximo. Estar aqui com o Braga é um sonho para todos nós», referiu ainda.