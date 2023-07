Rodrigo Zalazar foi oficializado, esta sexta-feira, como novo reforço do Sp. Braga. O médio uruguaio mostrou-se «contente» e «entusiasmado» com a chegada à Pedreira.



«Estou muito contente e feliz por estar aqui com os meus novos colegas de equipa. O Sp. Braga é um clube com muita história e estou muito entusiasmado com o projeto. Agora tenho de adaptar-me ao clube, conhecer melhor os meus companheiros e sinto-me muito satisfeito por fazer parte do grupo», referiu, aos meios do clube.



O jogador de 23 anos contou que Artur Jorge lhe «demonstrou confiança» sempre que conversaram e explicou como joga.

«Sou um jogador com muito coração, que transmite também para os companheiros essa agressividade e competitividade que caracteriza os jogadores sul-americanos. Considero-me um jogador que gosta de ter bola, com bom último passe. Quero juntar tudo isso e ajudar a equipa», disse.



Zalazar traçou como objetivo a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.«Todos os jogadores profissionais têm o sonho de jogar na Liga dos Campeões porque é a competição mais importante do mundo de clubes. Estamos a preparar-nos para chegar o melhor possível ao jogo de qualificação e dar um passo importante para estar na Liga dos Campeões», concluiu.