Mario González foi anunciado este sábado como reforço dos Los Angeles FC, da MLS.

Segundo foi possível saber, o Sp. Braga recebe 2,3 milhões de euros pela venda da totalidade do passe.

O espanhol já se despediu dos companheiros e vai deixar o estágio nas próximas horas. No entanto, ainda vai ter de aguardar pelo visto de trabalho antes de rumar aos Estados Unidos.

O avançado de 27 anos deixa assim o Sp. Braga e muda-se para a liga norte-americana de futebol, ocupando uma vaga de estrangeiro no plantel da equipa de Los Angeles.

Mario González chegou a Portugal em 2020/21, para representar o Tondela. Uma época depois, mudou-se para o Sp. Braga. Fez quatro golos em 25 jogos pelos bracarenses e somou dois empréstimos: Tenerife e OH Leuven.

Mario González is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires forward Mario González from @SCBragaOficial using Targeted Allocation Money.



