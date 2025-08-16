«O Sp. Braga recebeu com enorme consternação a notícia do falecimento de Joaquim Oliveira», salienta o clube bracarense, que fala numa «perda que abala todo o edifício do futebol e do desporto nacionais».

«Ao longo de décadas, Joaquim Oliveira foi um parceiro inestimável e um amigo de todas as horas. É de inteira justiça que se lhe reconheça enorme responsabilidade no crescimento e no desenvolvimento dos nossos clubes, das nossas competições e do nosso desporto», considera o Sp. Braga, numa nota de pesar publicada no seu site.

«Numa referência mais particular, Joaquim Oliveira foi um grande amigo do Sp. Braga. Acionista da SAD desde a sua constituição, em finais do século passado, foi um elemento próximo, conhecedor da realidade, sensível aos problemas e aos desafios. Foi sempre um aliado e por isso foi distinguido, recentemente, com um Gverreiro de Ouro, em boa hora atribuído a um parceiro merecedor de todos os reconhecimentos», acrescenta o clube.

«Nesta hora tão difícil, o nosso pensamento está com a sua família, a quem enviamos as nossas condolências e a quem desejamos a força, a coragem e a união que sempre caracterizaram tanto Joaquim Oliveira como o seu núcleo mais próximo», pode ainda ler-se na nota.

Joaquim Oliveira, fundador da Sport TV e uma figura importante do futebol português nas últimas décadas, faleceu, este sábado, aos 78 anos.