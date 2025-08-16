«Joaquim Oliveira foi um parceiro inestimável e um amigo de todas as horas»
Sp. Braga homenageia empresário, que faleceu este sábado, aos 78 anos
Sp. Braga homenageia empresário, que faleceu este sábado, aos 78 anos
«O Sp. Braga recebeu com enorme consternação a notícia do falecimento de Joaquim Oliveira», salienta o clube bracarense, que fala numa «perda que abala todo o edifício do futebol e do desporto nacionais».
«Ao longo de décadas, Joaquim Oliveira foi um parceiro inestimável e um amigo de todas as horas. É de inteira justiça que se lhe reconheça enorme responsabilidade no crescimento e no desenvolvimento dos nossos clubes, das nossas competições e do nosso desporto», considera o Sp. Braga, numa nota de pesar publicada no seu site.
«Numa referência mais particular, Joaquim Oliveira foi um grande amigo do Sp. Braga. Acionista da SAD desde a sua constituição, em finais do século passado, foi um elemento próximo, conhecedor da realidade, sensível aos problemas e aos desafios. Foi sempre um aliado e por isso foi distinguido, recentemente, com um Gverreiro de Ouro, em boa hora atribuído a um parceiro merecedor de todos os reconhecimentos», acrescenta o clube.
«Nesta hora tão difícil, o nosso pensamento está com a sua família, a quem enviamos as nossas condolências e a quem desejamos a força, a coragem e a união que sempre caracterizaram tanto Joaquim Oliveira como o seu núcleo mais próximo», pode ainda ler-se na nota.
Joaquim Oliveira, fundador da Sport TV e uma figura importante do futebol português nas últimas décadas, faleceu, este sábado, aos 78 anos.