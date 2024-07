O Sp. Braga defronta esta quinta-feira o Maccabi Petah Tikva em vantagem na eliminatória (2-0), mas nem por isso Daniel Sousa está tranquilo.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, o técnico bracarense lembrou que a vitória não está garantida.

«Pedi o mesmo do primeiro jogo: um respeito grande pelo adversário, seja ele qual for, e não desvalorizar o desconhecimento geral da equipa. É pouco relevante e perigoso partir como favorito, sabemos que o futebol está cheio de surpresas e esse favoritismo não é sequer chamado à conversa», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Eliminatória na mão? Não, isso é muito perigoso. Não podemos ter garantidas no futebol e não queremos estar expostos a surpresas. Temos uma vantagem, mas não nos dá conforto, antes a certeza que o que fizemos no jogo é bom», prosseguiu.

Para Daniel Sousa, esta é também uma oportunidade para evoluir: «Queremos fazer as coisas bem. Eles sabem que os jogos servem para ajustar comportamentos que temos continuamente que melhorar.»

Sobre André Horta e Simon Banza, jogadores que ainda podem sair, o treinador dos minhotos lembrou que «o mercado é imprevisível», mas que os dois jogadores «fazem parte do plantel até caso em contrário».

«Obviamente que é diferente, se fosse a situação inversa não podia dizer que era a mesma coisa jogar ou não em Braga. É sempre bom para os jogadores jogarem num estádio cheio, mas não sei como os jogadores [do adversário] vão reagir», disse ainda, sobre o facto de o duelo frente aos israelistas se disputar em terreno neutro, devido à guerra de Israel com o Hamas.

Já o guarda-redes Matheus garantiu que a equipa está preparada: «A preparação foi muito boa, com treinos muito intensos como o ‘mister’ pede, temos assimilado bem as suas ideias. Vamos com muita ambição, intensidade e humildade para irmos em busca da vitória.»

Vítor Carvalho está recuperado e é opção para Daniel Sousa, ao passo que Paulo Oliveira e Robson Bambu continuam lesionados.

O Sp. Braga defronta o Maccabi Petah Tikva esta quinta-feira, a partir das 18h30, na Bulgária.