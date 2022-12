O diretor desportivo do Málaga, Manolo Gaspar, admitiu que o clube não terá «outra solução» que não seja «recorrer à FIFA» contra o Sporting de Braga por causa de Ricardo Horta.



«Pelo que tenho visto e pela minha experiência, creio que não há outra solução que não seja recorrer à FIFA», disse, em declarações à Antena 1.



Na última quarta-feira, a «Cope» noticiava que o clube andaluz já tinha recebido por escrito os detalhes da proposta feita pelo Benfica aos bracarenses pelo internacional português, de forma a formalizar a queixa junto do organismo que tutela o futebol mundial.



De acordo com a mesma fonte, as águias chegaram aos 17 milhões pelo capitão dos minhotos e segundo o Málaga, este tem direito a 33 por cento da transferência do jogador desde que esta ascendesse os cinco milhões de euros.



Sem confimar essa proposta de 17 milhões de euros, Manolo Gaspar frisou que o Málaga vai lutar pelos «seus direitos».



«O Málaga tem os seus direitos. Há um contrato assinado e veremos o que acontece. Se houve negociações entre o Sporting de Braga e o Benfica, nada temos a dizer. Se houve uma oferta comprovada e não houve acordo, aí o Málaga atuará em conformidade», garantiu.



Após a última janela de transferências, Ricardo Horta permaneceu em Braga.