O Sp. Braga proporcionou um dia especial a Maria Alice, sócia do clube minhoto de 86 anos, que durante o dérbi com o V. Guimarães foi empurrada por um agente da polícia, caiu e teve de ser hospitalizada.

Maria Alice foi guiada por uma tour à Cidade Desportiva do Sp. Braga e teve oportunidade de privar com os jogadores, distribuindo beijinhos e partilhando opiniões, antes de acompanhar o treino da equipa.

Recorde-se que o clube esteve sempre ao lado da associada número 3.670 após o infortúnio sofrido. Logo na altura, poucos dias depois, António Salvador foi visitar a octagenária a casa, para saber do seu estado de saúde.

Na altura fez-lhe a promessa de a levar a conhecer os jogadores e a Cidade Desportiva do clube, o que agora cumpriu.

