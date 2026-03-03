Sp. Braga
Sp. Braga levou adepta empurrada pela polícia a privar com a equipa
Maria Alice viveu um dia especial na Cidade Desportiva
O Sp. Braga proporcionou um dia especial a Maria Alice, sócia do clube minhoto de 86 anos, que durante o dérbi com o V. Guimarães foi empurrada por um agente da polícia, caiu e teve de ser hospitalizada.
Maria Alice foi guiada por uma tour à Cidade Desportiva do Sp. Braga e teve oportunidade de privar com os jogadores, distribuindo beijinhos e partilhando opiniões, antes de acompanhar o treino da equipa.
Recorde-se que o clube esteve sempre ao lado da associada número 3.670 após o infortúnio sofrido. Logo na altura, poucos dias depois, António Salvador foi visitar a octagenária a casa, para saber do seu estado de saúde.
Na altura fez-lhe a promessa de a levar a conhecer os jogadores e a Cidade Desportiva do clube, o que agora cumpriu.
