O Sp. Braga está a negociar a contratação de Mario Dorgeles com o Nordjaelland.

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, os minhotos vão investir 10,5 milhões de euros pelo passe no médio de 20 anos, o que a concretizar-se baterá o recorde de transferências do clube em termos de compras, com os dinamarqueses ainda a salvaguardarem uma cláusula de 10 por cento de uma futura venda.

Segundo apurou o Maisfutebol, o acordo pelo internacional costa-marfinense está praticamente garantido, faltando apenas acertar alguns detalhes. De tal forma, que Dorgeles deverá viajar já esta quarta-feira para Portugal, de modo a fazer exames médicos e assinar contrato.

Mario Dorgeles joga há três épocas no Nordjaelland, onde se estreou no futebol sénior, tendo feito mais de 80 jogos pelo clube dinamarquês. Na última época, o médio-centro registou dois golos e quatro assistências em 31 jogos. Apesar de ter apenas 20 anos, Dorgeles já representou por três vezes a seleção principal do seu país.