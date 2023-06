O avançado espanhol Mário González, que na última temporada jogou por empréstimo no Leuven, esteve presente no arranque da pré-época do Sporting de Braga, esta sexta-feira.

O jogador de 27 anos marcou 14 golos em 27 jogos ao serviço dos belgas e integrou o dia dedicado a exames médicos e testes físicos, juntamente com Matheus, Tiago Sá, Castro, Pizzi, André Horta, Tormena, Paulo Oliveira, Al Musrati, Bruma, Hornicek, Bernardo Fontes, Borja, Banza, R. Gomes, Mário Gonzalez, Vitor Carvalho, Marín, Álvaro Djaló , Niakaté, Roger, Gorby, Rodrigo Macedo e Djibril.

Ricardo Horta, Joe Mendes e Serdar, que estiveram ao serviço das respetivas seleções, foram autorizados a apresentarem-se mais tarde, enquanto Víctor Gómez e Abel Ruiz, que estão a representar Espanha no Europeu de sub-21, ainda não têm data prevista para o regresso.