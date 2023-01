O Sp. Braga oficializou a saída de Vitinha para o Marselha por 32 milhões de euros.

Os minhotos garantiram ainda 10 por cento da mais-valia de uma futura transferência e asseguraram o direito de recompra do avançado por 60 milhões.

Os bracarenses, sabe o Maisfutebol, receberam nos últimos dias propostas formais de Brighton, Crystal Palace e Southampton que cobriam a cláusula de rescisão (30 milhões de euros), mas o internacional sub-21 luso preferiu rumar ao campeonato gaulês.

Trata-se de um recorde do Sp. Braga na venda de um jogador, superando assim os 31 milhões de euros da transferência de Francisco Trincão para o Barcelona, em 2020.

Entretanto, o Marselha também já deu as boas-vindas a Vitinha, que assina por quatro anos e meio e vai vestir a camisola 9.

Vitinha chegou em 2017 à Pedreira, depois dos primeiros anos de formação no Águias Alvite. Estreou-se pela equipa A do Sp. Braga em 2020/21, mas foi na última temporada que assumiu maior protagonismo. Pela formação principal dos arsenalistas, fez 67 jogos e marcou 28 golos.

O comunicado enviado pelo Sp. Braga à CMVM:

«A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 29.º-Q do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP para a transferência definitiva do jogador VITOR MANUEL CARVALHO DE OLIVEIRA (“Vitinha”), pela quantia de 32.000.000,00€ (trinta e dois milhões de euros), da qual 25.000.000,00€ (vinte e cinco milhões de euros) corresponde ao valor fixo e o remanescente ao valor máximo a pagar a título de quantias condicionadas (bónus) estando, no entanto, também garantido o pagamento do valor mínimo de 7.000.000,00€ (sete milhões de euros) a tal título caso a 30 de Setembro de 2026 as condições inerentes aos bónus ainda não se tenham verificado.

À quantia referida acresce a contrapartida para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. correspondente a 10% da mais-valia em futura transferência (Sell On Fee de 10% sobre o valor que exceder as quantias pagas pelo OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP à SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D.).

Finalmente, a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. garantiu ainda o direito de recompra dos direitos sobre o jogador pela quantia de 60.000.000,00€ (sessenta milhões de euros) acrescida de 10% da mais-valia em futura transferência.

O mecanismo de solidariedade devido a terceiros clubes acresce ao valor referido e é da responsabilidade da OLYMPIQUE DE MARSEILLE SASP.

A transferência do jogador implica para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. encargos com serviços de intermediação no valor de 05% (cinco por cento) do valor da transferência excluindo mecanismo de solidariedade.»