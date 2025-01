Matheus Magalhães não pediu para sair do Sp. Braga. Esta é a garantia de uma fonte próxima do guarda-redes brasileiro, também de nacionalidade portuguesa, que contraria a ideia deixada pelas declarações do treinador Carlos Carvalhal.

«Matheus é um guarda-redes extraordinário, que marcou uma época no clube, com páginas de ouro. Estou muito grato como adepto e treinador ao Matheus. Tem uma idade que lhe permite ainda ter ambições de jogar noutro clube e não vamos contrariar essa intenção», afirmou o treinador dos arsenalistas no sábado, na conferência de antevisão da receção ao Boavista, onde também deu conta da vontade de sair de André Horta.

Matheus tem 32 anos e vai na sua 11.ª época no clube minhoto.

Segundo a mesma fonte, até atendendo à idade, o jogador poderá estar disponível para ouvir propostas, mas é falso que tenha pedido para sair do clube.