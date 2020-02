Ricardo Horta, do Sp. Braga, foi distinguido com o melhor jogador do mês de janeiro, da Liga. O extremo levou a melhor sobre Bruno Fernandes (Sporting) e Francisco Trincão, também dos arsenalistas.

Horta recebeu 20,74 por cento dos votos, enquanto o agora jogador do Manchester United 14,81 por cento enquanto Trincão teve 8,89 por cento dos votos.

Recorde-se que o jogador já tinha sido eleito o melhor avançado do mês.