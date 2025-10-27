Sp. Braga
OFICIAL: Yanis da Rocha renova com Sp. Braga até 2030
Jovem central português fica blindado com cláusula de 50 milhões de euros
Yanis da Rocha renovou contrato com o Sp. Braga até junho de 2030 e fica “blindado” por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O defesa central – que também pode atuar como trinco – chegou a Braga em 2023, pela porta dos sub-23. Desde então, registou 24 jogos nessa equipa, além de 20 partidas pelos “bês”.
A estreia pela equipa principal aconteceu nesta época, em julho, aquando da receção ao Levski Sofia na primeira pré-eliminatória da Liga Europa. O português de 21 anos foi totalista ante o Lincoln Red Imps e suplente utilizado contra Celtic, Estrela Vermelha e Casa Pia.
Antes de regressar a Portugal, Yanis da Rocha passou pela formação dos franceses do Chambly e Troyes, representando a Seleção sub-19 no Europeu de 2023.
