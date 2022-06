O Sp. Braga vai receber 100 mil euros pela transferência em definitivo de Caju para o Aris Limassol, apurou o Maisfutebol.

Além deste valor, os minhotos terão direito a mais 20 mil euros de bónus caso a equipa cipriota se apure para as competições europeias.

O lateral brasileiro de 26 anos foi anunciado como reforço do Aris para as próximas duas temporadas, depois de uma época de empréstimo do Sp. Braga.