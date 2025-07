Gabriel Moscardo foi apresentado este sábado como reforço do Sporting de Braga. O jovem médio brasileiro de 19 anos chega ao Minho por empréstimo do PSG. Nas primeiras palavras com a camisola dos arsenalistas, Moscardo não escondeu o entusiasmo por ingressar no Sp. Braga.

«Estou muito feliz. Estou muito ansioso por vestir esta camisola, entrar em campo e fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Quero muito ser feliz com este clube», disse Moscardo aos meios bracarenses.

A escolha pelo SP Braga não foi por acaso. O médio formado no Corinthians, valorizou o momento que o clube vive e a visão do novo treinador, Carlos Vicens.

«É um projeto muito bom, é um clube que vem a crescer muito, um dos grandes de Portugal, e isso para mim é algo especial. Agora, com este treinador, espero aprender ainda mais, dar tudo de mim, e juntamente com os meus colegas ajudar o Clube a cumprir os seus objetivos», referiu.

«Já conversei com o mister e com toda a equipa técnica. E foi uma conversa muito agradável, receberam-me muito bem. Percebi que estão todos com muita vontade de trabalhar e de ganhar e eu identifico-me muito com isso. Aliás, foi essa a razão que me chamou a atenção neste projeto: ganhar», acrescentou ainda o médio brasileiro.

Apesar da juventude, Moscardo chega com referências bem definidas dentro do plantel. Desde ícones da casa como Ricardo Horta, passando pelo experiente João Moutinho, até à ligação natural com Robson Bambu, compatriota brasileiro.

«Conheço o João Moutinho, que é um jogador muito experiente. Conheço também o Ricardo Horta, pela importância que tem na equipa. E, como é óbvio, conheço o Robson Bambu, que é meu compatriota. Mas, de maneira geral, fui acompanhando o SC Braga na época passada e estou muito feliz por estar aqui. Ansioso por fazer parte do grupo e conhecer os meus companheiros, e com muita vontade de entrar em campo para vencer».

Moscardo assume-se como um médio de entrega total, com capacidade para defender, mas também com chegada à frente. E não esconde os objetivos altos que tem para a sua carreira.

Autodenominando-se um «médio defensivo com gosto pelo ataque», o jovem citou dois ídolos e apresentou-se aos adeptos. «O Casemiro conquistou tudo e passou por Portugal. O Marquinhos também é referência. Quero chegar ao nível deles e à Seleção Brasileira».

«Sou um jovem muito alegre, com muita vontade de ajudar os meus companheiros e de ver os adeptos felizes. Dentro de campo, sou um médio um pouco mais defensivo, mas também gosto de avançar no terreno. Sou um jogador que dá tudo dentro de campo até ao último minuto», concluiu.